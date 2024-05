Amministrative24 Sei i Comuni alle urne in provincia di Latina per eleggere Sindaci e Consigli comunali

Latina – Una data unica per europee e amministrative . Questo è quanto è emerso dal Consiglio dei ministri che ha varato l’apposito decreto legge. Per la prima volta, si voterà di sabato e non di lunedì: precisamente l’8 e il 9 giugno. Nello stesso ...

Tempo di lettura: 3 minutiAll’indomani della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, si delinea il quadro delle sfide che, in provincia di Salerno , interesseranno 47 comuni . In alcuni come (Omignano, Torchiara, Ottati, ...

Centoquindici candidati per 52 Comuni: in provincia di Padova la corsa dei sindaci sostenuta da 145 liste - Centoquindici candidati per 52 comuni: in provincia di Padova la corsa dei sindaci sostenuta da 145 liste - Sono quattro le realtà che rischiano il ballottaggio. Il centrodestra si presenta spaccato, partiti assenti nei piccoli paesi ...

Amministrative, nel Bellunese si vota in 31 comuni: quasi 100 mila elettori chiamati alle urne - Amministrative, nel Bellunese si vota in 31 comuni: quasi 100 mila elettori chiamati alle urne - BELLUNO - Sono 99mila 649 gli elettori di 31 comuni della provincia di Belluno che il prossimo 8 e 9 giugno sono chiamati alle urne per scegliere il proprio sindaco e rinnovare il consiglio comunale..

Elezioni Europee 2024, tre i sanniti in corsa 212mila i cittadini chiamati al voto - Elezioni Europee 2024, tre i sanniti in corsa 212mila i cittadini chiamati al voto - Mancano 28 giorni alle elezioni che chiameranno gli italiani alle urne per il rinnovo dei rappresentanti del parlamento europeo. I seggi saranno aperti l'8 giugno (dalle ore 14 alle 23) ed ...