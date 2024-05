Amici 23 - Gaia De Martino posta un video e i fan sognano | è rivolto a Mida?

Un gesto social di Gaia non passa inosservato: l'ex allieva di Amici 23 pensa ancora alla sua storia con Mida? L'articolo Amici 23, Gaia pensa ancora alla storia con Mida? Il nuovo gesto social proviene da Novella 2000.

Tra le storie d’amore che sono nate quest’anno nella casetta di Amici di Maria De Filippi , c’è anche quella tra Mida e Gaia De Martino . Il cantante sin da subito ha dimostrato di provare un sentimento nei confronti della ballerina, la quale però in ...

Fuori da Amici 23, Gaia ha ritrovato il sorriso. E per lei, all’orizzonte, si profila qualcosa di veramente importante. Nella scuola ha lasciato il segno. E il segno, di rimando, hanno lasciato gli allievi in lei. “Io sono per l’unione e lo sarò ...