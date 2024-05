Alzheimer - Chris Hemsworth si infuria per le notizie sulla malattia e che stava pensando di ritirarsi dal cinema

George Miller dirigerebbe Thor 5 con Chris Hemsworth Il papà di Mad Max non dice no - George Miller dirigerebbe Thor 5 con Chris hemsworth Il papà di Mad Max non dice no - Miller, che ha diretto Chris hemsworth nel suo nuovo film Furiosa: A Mad Max Story, qualche anno fa sfiorò i supereroi col suo famoso film Justice League.

Deadpool & Wolverine, ci sarà anche Thor Chris Hemsworth rompe il silenzio sul film MCU - Deadpool & Wolverine, ci sarà anche Thor Chris hemsworth rompe il silenzio sul film MCU - Ecco che cosa ha detto l'attore di Thor Chris hemsworth a proposito di un suo cameo nel nuovo film MCU Deadpool & Wolverine.

I fan già odiano il nuovo look di Geralt in The Witcher Stagione 4 - I fan già odiano il nuovo look di Geralt in The Witcher Stagione 4 - The Witcher Stagione 4 ci ha mostrato il nuovo outfit di Geralt ma, in attesa di vedere hemsworth nel ruolo, i fan non l'hanno comunque presa bene.