(Di domenica 12 maggio 2024) I segreti del Como in A: la proprietà (straniera) più ricca del calcio italiano e l'ambiente entusiasta. Che a qualcuno ricorda il Chelsea...

Milano , 9 marzo 2024 – All’indomani dello sciopero dei lavoratori di Enel , giunge l’ufficialità della cessione ad A2A da parte di E-distribuzione, società del Gruppo, la distribuzione di Energia elettrica in buona parte di Milano (111 Comuni) e ...

Altro che provincia - altro che provincia - I segreti del Como in A: la proprietà (straniera) più ricca del calcio italiano e l'ambiente entusiasta. Che a qualcuno ricorda il ...

La spesa si paga senza contanti, Forlì-Cesena è la nona provincia più cashless in Italia - La spesa si paga senza contanti, Forlì-Cesena è la nona provincia più cashless in Italia - La spesa, in Italia, si fa con la carta: tra gennaio e marzo 2024 crescono del +29,2% le transazioni senza contanti nei supermercati e negozi di alimentari, una tendenza che riflette un cambio di ...

Stagione teatrale di successo: "Spettatori da tutta la provincia" - Stagione teatrale di successo: "Spettatori da tutta la provincia" - Successo per l'ultimo spettacolo della stagione teatrale di Camerino 2023/24 con "Franciscus" di Simone Cristicchi. Numeri record e grande coinvolgimento del pubblico, promettendo una prossima stagion ...