Almanacco del 12 maggio

12 maggio - festa della mamma : sapete che la celebravano già gli antichi Greci? Firenze, 12 maggio 2024 – La mamma: la persona che ci ha amato per primi e che, per tutta la vita, occupa un posto speciale nel nostro cuore. Oggi è la loro festa, ma come nasce questa ricorrenza che viene celebrata in tutto il mondo? Le origini ...

Festa della Mamma : perché non si festeggia più l’8 maggio? La Festa della Mamma è una ricorrenza che si celebra in diverse parti del mondo e con date diverse. In Italia, per molto tempo, è stata celebrata l’8 maggio. Oggi, invece, la festività si è ‘trasformata’ in mobile ed a questo vi è una spiegazione ...