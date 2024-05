(Di domenica 12 maggio 2024) Giovedì prossimo sarà il 16 maggio, esattamente un anno dopo l’che devastò la Romagna. Sono già state messe a punto alcune manifestazioni per ricordare l’evento che ha causato 17 morti (tre nel Cesenate) e danni enormi. A Cesena la manifestazione più importante sarà quella organizzata dal Comitato alluvionati e franati: alle 19 nella chiesa di San Rocco, in piena zona alluvionata, il vescovo monsignor Douglas Regattieri celebrerà unaper commemorare ledell’; a seguire nell’attiguo cortile ci sarà una cena a buffet offerta dalla parrocchia. Alle 21.45 partirà unache girerà lungo gli argini fra il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo. "La serata del 16 maggio non sarà una festa - ci tiene a puntualizzare Mauro Mazzotti, presidente del Comitato - ma una ...

Alluvione, il primo anniversario. Messa per le vittime e fiaccolata: "Un’occasione per capire gli errori" - alluvione, il primo anniversario. Messa per le vittime e fiaccolata: "Un’occasione per capire gli errori" - Giovedì dalle 19 commemorazione con il vescovo Regattieri, cena e sfilata lungo gli argini del Savio. In via Ex Tiro a Segno sabato dal pomeriggio l’evento ’Tin Bota, Romagna’ con grigliata e musica.

Messa col vescovo, mostre fotografiche e musica al parco - Messa col vescovo, mostre fotografiche e musica al parco - A Forlì si celebrerà il primo anniversario dell'alluvione con una serie di eventi commemorativi, mostre fotografiche, concerti e momenti di riflessione in onore delle vittime e dei volontari.

"Ecco la verità sui fondi per l’alluvione" - "Ecco la verità sui fondi per l’alluvione" - Il capogruppo di Fratelli d’Italia attacca il Pd per presunte bugie sulle risorse destinate alle vittime dell’alluvione in Toscana, sottolineando ritardi e responsabilità nella gestione dei fondi.