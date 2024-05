Sappiamo di dare un dolore a Nanni Moretti, ma Jennifer Beals non ha mai fatto neanche mezzo passo di danza in Flashdance. Nel cult anni ’80 di Adrian Lyne, l’attrice è stata sostituita da ben tre controfigure . Si tratta della danzatrice francese ...

La questione non è certamente di vitale importanza. Eppure, nel momento esatto in cui Kendall Jenner al Met Gala 2024 ha detto che il suo Givenchy vintage disegnato da Alexander McQueen nel 1999 non è mai stato indossato prima, i reporter di moda ...

All'Eurovision 2024 con Nemo ha vinto davvero l'utopia - All'Eurovision 2024 con Nemo ha vinto davvero l'utopia - Ma per infrangere l'utopia di un mondo in cui regnano l'amore e la tolleranza, che poi è il sogno fondatore di Eurovision, basta pochissimo. Basta uscire nelle strade di Malmo e vedere una manifestazi ...

Eurovision, finale - Damiano dei Maneskin , Marco Mengoni, Amadeus, Fiorello, tutti tifano per Angelina Mango: «Rifacciamolo» - Eurovision, finale - Damiano dei Maneskin , Marco Mengoni, Amadeus, Fiorello, tutti tifano per Angelina Mango: «Rifacciamolo» - Per Angelina Mango in gara per l'italia all'Eurovision 2024 è arrivato un endorsement davvero importante: Damiano David ha postato su Instagram una storia in cui invita ...