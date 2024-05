Allarme pomodorini a scuola | oltre 130 bambini e insegnanti intossicati

Più di cento bambini e alcuni insegnanti in quattro scuole del Modenese, altri casi in altre scuole dell’ Emilia-Romagna , come a Forlì, Rimini e Faenza: si sono sentiti male dopo aver mangiato a scuola dei pomodori ciliegini, forniti alle scuole ...

Elezioni a Bari, 13 liste per il centrosinistra: Michele Laforgia pesca nel sociale, con Vito Leccese 27 uscenti - Elezioni a Bari, 13 liste per il centrosinistra: Michele Laforgia pesca nel sociale, con Vito Leccese 27 uscenti - Cinque nomi del volontariato con il penalista per le presidenze dei Municipi. Ventidue consiglieri comunali e cinque assessori di Decaro con l’ex deputato ...

L’olio d’oliva immancabile compagno - L’olio d’oliva immancabile compagno - L'articolo di Ciro Vestita racconta come l'immigrazione meridionale abbia influenzato la cultura gastronomica del Nord Italia, portando all'aumento del consumo di olio d'oliva e ai benefici per la sal ...