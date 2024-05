Alessia Pifferi - la ricostruzione | il caso della donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia

Le dichiarazioni rese da Alessia Pifferi sulle condizioni nel carcere di San Vittore non troverebbero riscontri, ma la difesa della donna non è d'accordo

Lunedì 13 potrebbe arrivare la sentenza del processo alla donna che ha lasciato per giorni da sola a casa la figlia Diana di 18 mesi: l'accusa ha chiesto l'ergastolo.

"Penso che non abbia capito niente. Io non l'ho mai odiata. Ho cercato di farle capire che stava vivendo in maniera sbagliata": parla la sorella di Alessia Pifferi a pochi giorni dalla sentenza.