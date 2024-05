Albero centenario a rischio per colpa di un cantiere

(Di domenica 12 maggio 2024) Ha più di cento anni. Ha superato indenne due conflitti mondiali, l’industrializzazione, l’urbanizzazione e l’incedere dell’età. Generazioni di monticellesi hanno goduto della sua bellezza e della sua ombra e hanno giocato attorno al suo tronco. Ora però quella pianta secolare, che è l’essere vivente tra i più longevi del paese, sta soffrendo. Le sue radici sono state esposte dalla terra e recise per lasciar posto alper realizzare un chiosco nel parco pubblico in cui l’cresce. Si tratta di una Parrotia Persica del parco della Biblioteca comunale di Monticello, una celebre Limonera neoclassica. "Questa pianta attualmente vive un momento di grande sofferenza, stante ilaperto alcuni mesi fa e fermo da ormai un mese, per la realizzazione del chiosco all’interno del parco – spiegano Luca Pozzi e Renato Ornaghi, due ...

