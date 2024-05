Alan Moore infiamma i social per le sue opinioni sulle graphic novel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 12 maggio 2024), una delle figure più importanti nel mondo dei fumetti, è di recente diventato virale suicome leggiamo su Comic Book Resource, a causa di una sua scottante opinione. Si tratta di una intervista realizzata nel 2014, di cui è diventato virale uno spezzone finito suimedia in cui parla del concetto di fumetto serio in generale e diin particolare. In realtà non è la prima volta chefa affermazioni del genere, per esempio ha detto che i supereroi sono sinistri e creano dipendenza.fece questi commenti mentre partecipava al FrightFest dieci anni fa, durante la promozione della sua nuova antologia Shudder, Show Pieces, che era una ...