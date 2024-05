Al via il test Ue su Ita-Lufthansa

(Di domenica 12 maggio 2024) Le prossime tre settimane saranno decisive per Ita e. La squadra dell’arbitro della concorrenza Ue, Margrethe Vestager, è pronta a dedicarsi aldi mercato per simulare l’efficacia dei nuovi impegni offerti dalle parti, per strappare l’ok all’accordo. Stando a quanto trapela nei corridoi brussellesi, Roma e Francoforte potrebbero dover apportare ulteriori migliorie per garantire un disegno finale "credibile". Anche per questo, nel tentativo "di chiarire definitivamente la questione", martedì il ministro Giancarlo Giorgetti avrà un nuovo faccia a faccia - il secondo nel giro di due settimane - con Vestager. E per difendere la nuova proposta, "significativamente migliorata" già lunedì nella capitale belga arriverà una delegazione

