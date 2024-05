Agenzia Gaza - due medici uccisi da raid israeliani

(Di domenica 12 maggio 2024) L'per la difesa civile diha reso noto che duesono statida unaereo israeliano sulla città di Deir al-Balah, nell'area centrale dei territori palestinesi. "I corpi del dottor Muhammad Nimr Qazaat e di suo figlio, il dottore Youssef, sono stati recuperati e sono stati portati all'ospedale Al-Aqsa Martyrs" si legge in una nota.

Gaza, 16 apr. (Adnkronos) – Con oltre 100 pazienti, l’ospedale arabo Ah-Ahli, nel nord di Gaza, è così sovraffollato, da essere costretto a usare le panche come letti per i feriti. Lo ha affermato su X il rappresentante dell’Organizzazione Mondiale ...

Una bambina palestinese è nata grazie a un intervento cesareo di urgenza dopo che la madre era stata uccisa in un bombardamento da parte della truppe israeliane a Rafah, nella Striscia di Gaza . Lo hanno reso noto i medici dell'ospedale dove è ...

Un gruppo di paramedici palestinesi chiese a Israele un passaggio sicuro per salvare Hind Rajab , la bambina di 6 anni rimasta intrappolata il 29 gennaio in un’auto colpita dall’Idf a Gaza circondata dai cadaveri dei suoi parenti morti, ma alla fine ...

