Un agente di polizia è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni dolose aggravate dopo aver spara to alla spalla di un uomo egiziano di 27 anni, richiedente asilo, che stava lanciando pietre contro i poliziotti presso la stazione ...

Milano – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Instagram oggi ha rilancia to un video che mostra un gruppo di allievi agenti manifestare in coro la loro solidarietà per il vice ispettore Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato ...

Agenti di polizia picchiati da Milano a Palermo: è assalto alle autorità - agenti di polizia picchiati da milano a Palermo: è assalto alle autorità - Il ferimento di un poliziotto a milano sorprende solo chi non ha dato uno sguardo alle statistiche, che pure sono state ampiamente diffuse, nei mesi scorsi, da fonti istituzionali. Il caso del ...

Ragazzo di 25 anni accoltellato in strada a Milano - Ragazzo di 25 anni accoltellato in strada a milano - Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in via Don Carlo Gnocchi a milano (zona San Siro) nella notte tra sabato e domenica 12 maggio. Sul caso stanno indagando i detective della questura di milano ...

Nuovi centri di rimpatrio in Italia: tensioni politiche e preoccupazioni per la sicurezza - Nuovi centri di rimpatrio in Italia: tensioni politiche e preoccupazioni per la sicurezza - Inoltre, un richiedente asilo di 36 anni di origini egiziane è rimasto ferito dopo aver tentato di aggredire due agenti della Polfer davanti alla Stazione Centrale di milano. La questione dei CPR e ...