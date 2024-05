Non si trova personale Casa e affitto più basso per chi viene a lavorare in Friuli - Non si trova personale Casa e affitto più basso per chi viene a lavorare in Friuli - a cominciare da un fondo che è già attivo per l'edilizia sperimentale che potrebbe essere molto utile per un progetto pilota da far partire in tempi brevi per poi tarare gli aspetti legislativi».

Il centro che cambia. La rivolta degli albergatori: "Basta incolpare i b&b" - Il centro che cambia. La rivolta degli albergatori: "Basta incolpare i b&b" - I piccoli proprietari puntano il dito sull’aumento dei prezzi e la fuga dei residenti. Il portavoce Panattoni: "Servono scelte coraggiose, non inutili slogan".

Affitti brevi in impennata. E volano i ricavi: +60,9% - affitti brevi in impennata. E volano i ricavi: +60,9% - I DATI. La crescita rilevata da Inside Airbnb: in Bergamasca gli annunci di alloggi passati da 2.667 a 3.048, con un +14,3%. In città balzo del 21,4% Il punto di partenza è nei numeri, in costante cre ...