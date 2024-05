AEW | Bryan Danielson spiega la scelta di schierarsi con il Team AEW a DON

(Di domenica 12 maggio 2024) Ieri notte a Collision,è tornato a lottare per la prima volta dopo lo spettacolare e duro match disputato contro Will Ospreay a Dynasty. L’American Dragon era uscito malconcio da quell’incontro, tuttavia nel corso dell’ultimo episodio di Dynamite ha deciso dia fianco delAEW nella guerra contro l’Elite. Ecco le ragioni della sua decisione. “Amo la AEW” Ieri notte a Collison,è tornato a lottare e lo ha fatto, seppur un po’ incerottato, in coppia con Claudio Castagnoli sconfiggendo i Top Filght (Dante Martin & Darius Martin). Al termine del matchhato la sua decisione dial fianco delAEW, quindi di Tony Khan, nella guerra ...

