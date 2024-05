Abbiamo paura a difenderci e la sinistra sta con i delinquenti Lo sfogo dei poliziotti milanesi dopo le aggressioni

(Di domenica 12 maggio 2024) L'ultima aggressione si è verificata alla stazione di Lambrate, a Milano, dove il vice ispettore Christian Di Martino è stato accoltellato da un marocchino irregolare, Hasan Hamis. All'agente sono servite settanta trasfusioni di sangue.Al momento non è più in pericolo di vita, ma le condizioni restano molto gravi. Il nordafricano è in Italia clandestinamente da vent'anni. Ormai è caccia agli “sbirri”.Fisica e mediatica, quest'ultima alimentata dalla.«Subiamo una violenza ogni tre ore», si sfoga con Libero Stefano Paoloni, segretario generale del Sap, il sindacato autonomo di polizia. «Ci attaccano, ci sputano addosso, ci insultano. Poi le presunte vittime pubblicano sui social solo la parte che gli interessa, il frame in cui magari un agente è costretto a usare il manganello per riportare l'ordine». Anche Domenico Pianese, a capo del Coisp, il coordinamento ...

