A Unitre uno studio sul cervello umano

(Di domenica 12 maggio 2024) La neuroplasticità del, ovvero la sua capacità di adattarsi e ripararsi" è il titolo della penultima conferenza dell’anno accademico diBarga che si svolgerà il prossimo lunedì 13 maggio alle ore 17, presso la Sala Colombo in Via del Giardino 47. Sarà il Dott. Milo Turri a spiegare l’interessante meccanismo del funzionamento cerebrale secondo cui il nostronon smette mai di modellarsi. Le moderne tecniche di Neuroimaging, cioè l’osservazione diretta dell’attivazione delle varie arie cerebrali durante l’esecuzione di varie attività, hanno dimostrato invece pienamente il processo di plasticità neuronale. Addirittura, i ricercatori del Salk Institute of California hanno fornito dati verificati in base ai quali ilpuò produrre nuovi neuroni ...