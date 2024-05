A Rieti detenuti in protesta - l’USPP | Si sottovaluta l’emergenza carceri

Tensioni al carcere di Rieti, i detenuti rifiutano il rientro in cella - Tensioni al carcere di rieti, i detenuti rifiutano il rientro in cella - La protesta contro il sovraffollamento nel penitenziario reatino che ospita 500 persone ma ne potrebbe contenere solo 290. USPP: "Emergenza sottovalutata" ...

