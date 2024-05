A Napoli vince per la prima volta al Giro d'Italia Olaf Kooij , che per mezza ruota precede in volata Jonathan Milan , che manca ancora l'appuntamento con la vittoria.Continua a leggere

Pagina 457485 - sottopagina 1 - Pagina 457485 - sottopagina 1 - 12/05 17:25 Giro d'Italia, a napoli vince kooij 12/05 11:43 Abusi su una 12enne da due ragazzini 12/05 11:43 Abusi su 12enne da due amici ragazzini 12/05 11:43 Abusi su 12enne da due ammici ragazzini ...

A Kooij lo sprint di Napoli, Pogacar resta leader del Giro - A kooij lo sprint di napoli, Pogacar resta leader del Giro - ROMA (ITALPRESS) - Una volata atipica, una seconda beffa per Jonathan Milan. A vincere sul traguardo di napoli è stato l'olandese Olav kooij: il velocista ...

Giro d'Italia: Kooij vince in volata la nona tappa. Pogacar resta in rosa - Giro d'Italia: kooij vince in volata la nona tappa. Pogacar resta in rosa - Olaf kooij ha vinto in volata la nona tappa del Giro d’Italia n.107 da Avezzano a napoli di 214 chilometri. Lo sloveno Tadej Pogacar è sempre maglia rosa. Olaf kooij ha vinto in volata la nona tappa d ...