A Camila Giorgi pignorati 480mila euro in Federtennis | i dubbi sulla sua scomparsa E lei rompe il silenzio sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024)esce allo scoperto e parla ufficialmente del ritiro. Sono tante le voci che in questi giorni girano intorno alla vicenda della tennista, il cui nome è apparso improvvisamente nella lista degli atleti non più attivi sul sito dell’ITIA, l’International Tennis Integrity Agency. Cosìha cercato di metterle a tacere pubblicando un messaggio su Instagram, anche se dietro la sua fuga sembra nascondersi qualcosa di molto più grande: i problemi con il Fisco, con il Corriere della Sera che ha rinforzato questa ipotesi dando notizia dialla giocatrice in. Prima in inglese e poi in italiano,ha scritto poche righe per dire addio ai tifosi tramite stories: “Chiedo cortesemente, per informazioni ...