12 maggio - festa della mamma | sapete che la celebravano già gli antichi Greci?

(Di domenica 12 maggio 2024) Firenze, 122024 – La: la persona che ci ha amato per primi e che, per tutta la vita, occupa un posto speciale nel nostro cuore. Oggi è la loro, ma come nasce questa ricorrenza che viene celebrata in tutto il mondo? Le origini possono essere rintracciate già nell'anticaa, dove lacoincideva con le celebrazioni in onoredea Rea, la madre di tutti gli Dei. GliRomani, invece, intitolavano una settimana intera la divinità Cibele, simboloNatura e di tutte le madri. Ma ladi tutte le Feste, così come è giunta fino a noi, festeggiata la seconda domenica di, è l’America. La prima fu Anna Jarvis che nel lontano 1908 ...

Domenica 12 maggio 2024 si celebra la Festa della Mamma . Per l'occasione abbiamo selezionato le le frasi più belle ed emozionanti per gli Auguri a tutte le mamme, anche quelle che non ci sono più.Continua a leggere

Siamo arrivati al 12 maggio , la Festa della Mamma . In Italia questa Festa non ha una data fissa ma si celebra la seconda domenica di maggio . Nei Paesi in cui è in calendario diventa un’occasione per ringraziare le madri e, si spera, riflettere sul ...

La Festa della Mamma è una ricorrenza che si celebra in diverse parti del mondo e con date diverse. In Italia, per molto tempo, è stata celebrata l’8 maggio. Oggi, invece, la festività si è ‘trasformata’ in mobile ed a questo vi è una spiegazione ...

