12 maggio 1974 | il primo Scudetto della Lazio – prima parte

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 12 maggio 2024) IlLa data in cui si compie l’eventoconquista matematica deldaè storica per gli italiani. È il 12, è una domenica, e in quel giorno e nel successivo gli italiani votano per esprimere il loro “sì ” o il loro “no” al quesito referendario riguardante l’eventuale abrogazionelegge che nel 1970 ha dato la facoltà di poter richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Gli italiani, insomma, il 12decidono se poter divorziare o meno nel tempo a venire. Chi in quella giornata, invece, contrae matrimonio con lo ...