? LIVE! Atalanta-Roma - calcio d’inizio alle 20 45

(Di domenica 12 maggio 2024)20.45) Le probabili formazioni(3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini A disp. Musso, Rossi, Bonfanti, Toloi, Comi, Zappacosta, Palestra, Bakker, De Roon, Adopo, Koopmeiners, Lookman, El Bilal.(4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi A disp. Rui Patricio, Karsdorp, Kristensen, Llorente, Smalling, Huijsen, Zalewski, Bove, Renato Sanches, Aouar, Joao Costa, Azmoun, Abraham Arbitro: Guida Gli aggiornamenti in diretta 19.00 – Come al solito sono già migliaia i tifosi già arrivati al Gewiss Stadium che attendono l’arrivo delle squadre.