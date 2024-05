Zerocalcare esce dal Salone del Libro e si unisce alla manifestazione pro Palestina | Manganellate a chi porta all’attenzione il massacro di Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) “Da questa parte e dall’altra dei cancelli delsiamo una nutrita rete di persone che lavorano ale che non potevano ignorare questa protesta che stava succedendo fuori”. Parla così, uno dei più noti fumettisti italiani, uscito daldeldi Torino (dov’era impegnato per la presentazione del suo) per unirsiproorganizzata davanti ai cancelli dell’ingresso del Lingotto Fiera. “Le persone che hanno a cuore la questione palestinese non possono non essere qui – continua Michele Rech – Uno spazio che parla di cultura e attualità non può chiudere gli occhi sulla Storia con la S maiuscola, perché noi dovremo rispondere per tanto tempo alche è in ...