(Di sabato 11 maggio 2024) Una follia di appena 12 minuti condanna il Napoli alla sconfitta casalinga per 2-0 contro un ottimo Bologna, che si porta al terzo posto in classifica. È bastata una manciata di minuti per spazzare via le speranze del Napoli e regalare un’altra pesante sconfitta ai campioni d’Italia in carica. Un avvio da incubo ha permesso al Bologna di Thiago Motta di imporsi 2-0 al Maradona e volare addirittura al terzo posto in classifica. Il primo squillo è arrivato al 9? con Ndoye, abile a sfruttare una carambola in area partenopea per insaccare di testa l’1-0 ospite su assist involontario di Olivera. Un avvio shock che si è trasformato in un vero e proprio incubo appena tre minuti più tardi, quando Posch ha raddoppiato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lasciato colpevolmente solo dalla difesa azzurra. In appena 12 minuti, il Napoli si è ritrovato sotto di due reti, incapace di ...