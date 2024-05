Venezia-Reggio Emilia in tv | programma - orario e diretta gara-2 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-2 deidellaA1di. Prosegue in modo serrato la post season del massimo campionato diitaliano, che propone il secondo atto dellatra lagunari edni dopo appena 48 ore dalla prima partita. Questo confronto si rivela particolarmente importante, perché potrebbe indirizzare in maniera netta, anche se non decisiva, il testa a testa tra le due formazioni. Infatti, questa seconda partita potrebbe confermare il risultato di-1, portando una delle due squadre ad avere tre match ...