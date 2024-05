Vela - Europei 49er 49erFX 2024 | tandem azzurri fuori dalle Medal Race

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Non ci saranno imbarcazioni azzurre nelledei CampionatiFX. A La Grande Motte, nella specialità femminile, la coppia composta da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi – protagonista di un ottimo avvio di gara nelle prime regate della settimana – non riesce a fare meglio della 13esima piazza, non centrando quindi l’obiettivo top-10. Più indietro le altre coppie azzurre: 19esima posizione per Sofia Giunchiglia/Giulia Schio e 27esime Maelle Frascari e Sveva Carraro. In campo maschile era andata ancora peggio, con nessuno deiitaliani che erano riusciti ad entrare nelle prime 25 posizioni che garantivano l’accesso alla Gold Fleet. 28° posto per Simone Ferrarese e Simone Chisté. SportFace.