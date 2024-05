Una sfida sempre più bipolare | Emilia-Romagna e Marche - ribaltoni difficili nei fortini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) Il centrosinistra e i tre(Reggio, Modena e Pesaro) da difendere; il centrodestra a caccia delle prime storiche riconferme (Ferrara, Forlì e Urbino). All’apparenza ‘bloccate’ invece le sfide di Cesena (con Enzo Lattuca, quota Pd, verso il bis) e Ascoli (con Marco Fioravanti del centrodestra che deve superare anche l’amarezza per la retrocessione in C della squadra di calcio). Il ‘bignami’ – giuriamo, il riferimento è puramente casuale – schematizza le sfide per le città che animeranno la tornata amministrativa ine, ora che le liste sono depositate, si è definito un quadro super. Il dualismo sovranisti-Pd, acuito in entrambe le aree dal voto politico che si somma per le Europee l’8-9 giugno, darà un indirizzo forte verso le Regionali di ...