Un Posto al Sole su Rai 3 | anticipazioni delle trame dal 13 al 17 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 11 maggio 2024) Tornano le avventure dei protagonisti della soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 Ecco cosa accadrà nelle puntate di questa settimana di Unal, in onda su Rai 3 alle 20:50, dal 13 al 17. Ledi questi episodi promettono nuove avventure e colpi di scena per i protagonisti di questa longeva soap opera italiana. Mentre la serie, giunta alla sua 28ª stagione e ambientata a Napoli, continua a catturare l'attenzione degli spettatori con le sue avvincenti vicende, i personaggi principali si troveranno di fronte a situazioni emozionanti e impreviste sfide.degli episodi in onda questa settimana da lunedì a venerdì su Rai 3 Lunedì 13: …