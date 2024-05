Ultime Notizie Serie A | Napoli-Bologna - le parole di Thiago Mott - partenopei in silenzio stampa

(Di sabato 11 maggio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte lepiù rilevanti che riguardano il campionato diA, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. Le informazioni vengono

Serie A: in campo Milan-Cagliari DIRETTA - serie A: in campo Milan-Cagliari DIRETTA - Il 'parafulmine' del Milan che questa volta sembrerebbe intenzionato a fare scelte drastiche. Stefano Pioli potrebbe escludere dalla formazione contro il Cagliari ben quattro titolari: Leao, Theo ...

Serie A, Napoli-Bologna finisce 0-2. Ora in campo Milan-Cagliari. HIGHLIGHTS - serie A, Napoli-Bologna finisce 0-2. Ora in campo Milan-Cagliari. HIGHLIGHTS - Dopo la vittoria dell'Inter sul Frosinone, la 36esima giornata di campionato prosegue con altre due partite. Al Maradona micidiale uno-due dei rossoblù in avvio: la sblocca Ndoye e raddoppia Posch, ...

Serie A: Napoli-Bologna 0-2 - serie A: Napoli-Bologna 0-2 - Napoli-BOLOGNA 0-2 al 12'! Rete di Stefan Posch! Corner a uscire di Urbanski, spizzata di Calafiori e tap-in sul secondo palo da due passi di Posch, che trova immediatamente il raddoppio.