Ultime Notizie Roma del 11-05-2024 ore 20 | 10

(Di sabato 11 maggio 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con le informazioni e buonasera dalla redazione nuovamente Yesterday in apertura di giornale l’esercito israeliano ha ordinato residenti dei Quartieri centrali di rapa di evacuare segnalando un importante espansione delle operazioni militari nella città e minacciando lo sfollamento di altre centinaia di migliaia di persone lo scrive Guardian Aggiungendo che le nuove istruzioni ai residenti suggeriscono che un’offensiva imminente porterà le forze israeliane nel centro della città minacciando la distruzione dello sfollamento di molte altre persone l’esercito ha comunicato ai residenti dei Quartieri designati della zona orientale della città La Francia ha chiesto in tanti ad Israele di porre fine all’operazione a Rafa di aprire il confine e di tornare ai colloqui per il cessati il fuoco in un ...

La Polizia Locale di Roma contrasta lo “ street food ” abusivo : fermate due donne che vendevano cibi in condizioni igieniche precarie. Polizia Locale in azione alla Stazione Termini di Roma per il “fenomeno street food ” – ...

De Rossi: "Contro l'Atalanta snodo cruciale". Dybala ko, non parte per Bergamo - De Rossi: "Contro l'Atalanta snodo cruciale". Dybala ko, non parte per Bergamo - Il tecnico dei giallorossi ha spronato la squadra: "Contro il Bayer abbiamo dato tutto e gli episodi non sono stati dalla nostra parte. Gasperini Ha cambiato il calcio".

SKY - La Roma ha scelto Florent Ghisolfi: manca solo l'ok. Primi nomi sul taccuino - SKY - La roma ha scelto Florent Ghisolfi: manca solo l'ok. Primi nomi sul taccuino - Il club giallorosso ha atteso l'addio del direttore sportivo al Nizza e ora potrebbe piazzare l'affondo decisivo.

Europee: Floridia, 'no a disparità nei confronti tv'