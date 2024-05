Toti sta preparando la sua controffensiva | ecco il retroscena sul governatore

(Di sabato 11 maggio 2024) Il presidente della Liguria, Giovanni, si dimette oppure no? Pagare moneta, vedere cammello. Lui non è assolutamente intenzionato a lasciare. Nella sua casa delle vacanze ad Ameglia, un paradiso a un passo da Lerici, estremo Levante, dove è confinato agli arresti domiciliari da martedì scorso, ilstudia le carte, con il solo conforto della moglie, la giornalista Siria Magri, al suo fianco. Viene descritto lucido e combattivo, molto amareggiato però. Certo della sua innocenza, vive l'inchiesta come un processo al suo modo di far politica, alla sua visione, più che alla sua persona. Ha dedicato alla Liguria gli ultimi nove anni della sua vita e l'ha oggettivamente trasformata, coniugando un rilancio turistico che ha portato questa terra a sedici milioni di presenze l'anno a un piano di sviluppo che prevede allargamento del porto fino a ...

