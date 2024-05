Thiago Motta festeggia e balla sulle macerie del Napoli che somiglia all’ultimo Nadal

(Di sabato 11 maggio 2024)sorride ed esulta, i tifosi del Bologna cantano eno. Vincono apersino in scioltezza (0-2), soffrendo davvero pochino. Due gol nei primi dodici minuti, poi Politano sbaglia il rigore. Nella ripresa tanta buona volontà, impegno ma come nei tornei scolastici. Con scarsa organizzazione. Senza orientamento, direbbe il professore di Vesuviano (alias Raffaele Cutolo) raccontato da Tornatore ne “Il camorrista”. Non c’è più granché da dire della stagione degli azzurri. La speranza è che il presidente abbia imparato la lezione e stia lavorando per un nuovo inizio che non può prescindere dalla ricerca di centro di gravità permanente. Il pubblico fischia, invita ad andare a lavorare, le solite cose. Ha avuto ragioneL’inizio del...

Per il Napoli di Calzona è una sorta di ultimissima chiamata per rimanere aggrappato alle flebili speranze di agguantare un piazzamento nella...

Napoli-Bologna 0-2 (Ndoye 9’, Posch 12’): ultimi 4 minuti di gioco - napoli-Bologna 0-2 (Ndoye 9’, Posch 12’): ultimi 4 minuti di gioco - 17.46 - Prima del match contro il napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, ad intervenire ai microfoni di DAZN per i rossoblù, certi di un posto in Europa 22 anni dopo l’ultima volta, è stato il ...

Bologna, infortunio per Zirkzee: l’attaccante in lacrime - Bologna, infortunio per Zirkzee: l’attaccante in lacrime - napoli e Bologna sono in campo nei minuti finali della partita del ‘Maradona’ del campionato di Serie A. La squadra di Thiago motta è stata protagonista di una prestazione di alto livello: i rossoblu ...

Bologna, Zirkzee esce dal campo in lacrime: cosa è successo - Bologna, Zirkzee esce dal campo in lacrime: cosa è successo - Zirkzee è uscito dal campo in lacrime, con i compagni di squadra che si sono subito avvicinati in panchina per consolarlo. L'attaccante sarà sottoposto agli esami strumentali, con le impressioni ...