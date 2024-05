Testa marginale sarcastica | il pesciolino arrabbiato che si impegna in un combattimento bocca a bocca

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 11 maggio 2024) Il Frangia Sarcastico: Una Sorprendente Creatura Marina Nome: Frangia(Neoclinus blanchardi) Habitat: Da San Francisco alla Bassa California, in Messico Una Dieta Variata e Interessante Si nutre di piccole prede come pesci, crostacei e uova di calamaro. Caratteristiche Straordinarie Questi pesci sono noti per il loro nome buffo, aggressività estrema e insolito stile di, che consiste in bocche aperte in segno di sfida reciproca. Vivono tra 3 e 73 metri di profondità, preferendo scogliere rocciose o fondali sabbiosi. Abitano conchiglie, tane di vongole e fessure rocciose, ma si adattano anche a oggetti come lattine e bottiglie, se presenti