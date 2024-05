Terribile incidente in moto - Francesco muore a soli 20 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 11 maggio 2024) Un tragicosi è verificato nella notte tra venerdì e sabato in via Rospigliosi, zona San Siro. Il ventenneSquarcia ha perso la vita dopo aver perso il controllo dellasu cui viaggiava, una Honda SH. L'è avvenuto alle 2.32, quando la ruota del mezzo ha urtato contro lo spartitraffico, facendo scivolare lache probabilmente viaggiava ad alta velocità. Nella caduta, Squarcia ha perduto il casco e ha sbattuto violentemente la testa. Il giovane è stato prontamente trasportato in ospedale, ma purtroppo è morto poco dopo il ricovero. Attualmente, la polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della caduta, cercando di chiarire tutti i dettagli di questo.