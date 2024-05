Spunta il caso social all’Eurovision Angelina Mango è la bandiera palestinese | spopola il tweet

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 11 maggio 2024) Malmo, 11 maggio 2024 – “con la“. La finale dell’Eurovision 2024 comincia e su X ecco il “” che coinvolge la cantante italiana., durante la sfilata degli artisti, si presenta sul palco con laitaliana. C’è chi però interpreta la situazione in un altro modo: “indossa un vestito nero e corre con laitaliana, trasformandosi anche nella. Queen, sapeva cosa stava facendo!”, si legge in unche diventa subito virale: in pochi minuti oltre 200mila visualizzazioni. Ililfaroonline.it è su GOOGLE ...