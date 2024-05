Sostenibilità - Pratesi EIIS | Semplicistica idea di risolvere problema eliminando un ingrediente' '

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - “La complessità è un obiettivo, ma è anche una sfida molto fatta da tante variabili e le soluzioni non possono essere semplici di fronte a problemi complessi. Uno dei rischi che si ha nel percorso verso laè semplificare, cercare di trovare il, l'unico, la causa di tutti i mali. Talvolta sono alcuni ingredienti, alcune aziende o alcune situazioni che vengono considerate il motivo del.” Lo ha dichiarato Carlo Alberto, Presidente dell'European Institute of Innovation for Sustainability a margine dell'incontro “Partnership for Impact” nell'ambito dell'European Innovation for Sustainability Summit. "Questo è successo, per esempio con l'olio di palma, è successo con la plastica, per certi versi anche con la carne - ha spiegato ...