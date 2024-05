Softball - Serie A1 2024 | Bollate si impone nel sabato di Serie A1 Pari tra Forlì e Macerata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Tante certezze e qualche sorpresa neldedicato all’ultima giornata del girone d’andata dellaA1di. La notizia più rilevante arriva nellatra, due team che si sono di fatto divisa la posta. In gara-1 a spuntarla sono state infatti le marchigiane per 0-1, salvo poi subire il cameback delle romagnole che, in gara-2, si sono imposte saldamente per 9-0, Tutto facile poi per la capolista, abile ad archiviare la pratica Caronno chiudendo i match per 0-7 e per 0-1. Sostanzialetà invece tra Pianoro e Collecchio: nel primo incontro infatti a vincere sono state le Mia Office Blu Girls per 10-2, mentre la Bertazzoni ha fatto sua gara-2 per ...