Roma, 19 aprile 2024 – Non c’è fine alla follia delle morti per sfide sui social tra giovanissimi. L’ultima tragica scomparsa è quella del noto artista di funk e star dei social in Brasile, Diego Kaua Oliveira Santos, conosciuto con il nome d’arte ...

Un 34enne è deceduto dopo essersi tuffa to in un torrente nei pressi della sponda comasca del lago di Lugano per salvare un cane . Il giovane turista è stato recuperato dai vigili del fuoco in arresto cardiaco e ipotermia.Continua a leggere

Il corpo del 34enne è stato recuperato dai vigili del fuoco a diversi metri di profondità. Trasferito in ospedale in condizioni gravissime, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. turista annega nel tentativo di salvare il ...

Si tuffa nel fiume in una zona pic-nic: muore annegato in UK ragazzo di 17 anni - Si tuffa nel fiume in una zona pic-nic: muore annegato in UK ragazzo di 17 anni - Ronalds Abele, 17 anni, stava nuotando all’Embankment di Wellingborough quando ha accusato un malore. È morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Anni ruggenti in Versilia. In mostra tutte le stelle della Bussola di Bernardini - anni ruggenti in Versilia. In mostra tutte le stelle della Bussola di Bernardini - A Palazzo Mediceo di Seravezza un’esposizione da macchina del tempo. Tra foto, documenti e lettere di star, un viaggio nel divismo degli anni ’60.

Urzulei: si tuffa nel laghetto della grotta e si schianta su una pietra, interviene l’elisoccorso - Urzulei: si tuffa nel laghetto della grotta e si schianta su una pietra, interviene l’elisoccorso - Un uomo di 47 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto nella grotta di Donini, nel territorio di Urzulei. Si è tuffato nel laghetto interno ma anziché immergersi nell’acqua si è schiantato su un ...