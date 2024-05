Serie C | passano il turno Triestina - Perugi - Juventus e Atalanta U23 Ecco risultati e tutte le squadre qualificate

Continuano i playoff di Serie C NOW per la stagione 2023/24. Sabato si torna in campo per accedere alla fase nazionale e conquistare l`ultimo...

Poche emozioni e pochi gol nelle gare del 2° turno della fase girone dei playoff di Serie C. In campo dodici squadre , 4 le reti segnate...

Poche emozioni e pochi gol nelle gare del 2° turno della fase girone dei playoff di Serie C. In campo dodici squadre , 8 le reti segnate...

PESCARA-JUVENTUS NEXT GEN 1-3, i bianconeri passano al turno successivo dei play-off - PESCARA-JUVENTUS NEXT GEN 1-3, i bianconeri passano al turno successivo dei play-off - serie C Pescara-Juventus Next Gen, secondo turno dei play off: match a eliminazione diretta in programma alle ore 21 (diretta su Rai Sport) all’Adriatico. Per accedere alla fase… Leggi ...

Playoff, ecco chi ha superato il secondo turno - Playoff, ecco chi ha superato il secondo turno - Si sono concluse tutte le gare valide per il secondo turno dei playoff di serie C. Le società vincitrici avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. Le squadre vincitrici (in neretto) accedono alla ...

Serie A, i risultati della 36^: il Milan batte il Cagliari e si qualifica alla Supercoppa - serie A, i risultati della 36^: il Milan batte il Cagliari e si qualifica alla Supercoppa - A sei giorni di distanza il Frosinone non sorride, è tutta una altra Inter rispetto a quella vista al Mapei: Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro Martinez e Thuram schiantano i giallazzurri. A ...