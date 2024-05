Serie C | passano il turno Triestina - Perugia e Atalanta U23 Ecco risultati e tutte le squadre qualificate

E’ tutto pronto per il Sorteggio dei Playoff di Serie C 2023 / 2024 per quanto riguarda il primo turno della fase nazionale : ecco le informazioni su data , orario e diretta tv e streaming di questo snodo cruciale per tutte le formazioni ancora in ...

28 squadre, un posto per la Serie B: ogni gol conta, chi la spunterà? Non perderti neanche un’azione dei Playoff di Serie C NOW in streaming su NOW Sabato 11 maggio 2024, l'attesissimo torneo dei Playoff della Serie C NOW 2024 ritorna sul ...

Continuano i playoff di Serie C NOW per la stagione 2023/24. Sabato si torna in campo per accedere alla fase nazionale e conquistare l`ultimo...

Fine dei giochi, l'Audace spinge ma non sfonda: passa la Casertana - Fine dei giochi, l'Audace spinge ma non sfonda: passa la Casertana - Si ferma nel secondo turno dei playoff del girone C la corsa del Cerignola, che non va oltre lo 0-0 al 'Pinto' e viene eliminato per effetto del peggior piazzamento in classifica. Ofantini propositivi ...

Serie C: non basta il pareggio a Taranto, Picerno eliminato - serie C: non basta il pareggio a Taranto, Picerno eliminato - Taranto e Picerno hanno pareggiato 0-0 in una gara valida per il secondo turno dei play off del girone C della serie C: grazie al miglior piazzamento nella regular season, i pugliesi hanno così conqui ...

Castel S.Giorgio-Costa d'Amalfi 0-1: costieri agli spareggi per la Serie D - Castel S.Giorgio-Costa d'Amalfi 0-1: costieri agli spareggi per la serie D - Il Costa d'Amalfi espugna il campo del Castel San Giorgio nella finale playoff di Eccellenza girone B e accede agli spareggi nazionali per la promozione in serie D. La rete di Francesco ... entusiasmo ...