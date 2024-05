Segnali incoraggianti per Jannik Sinner al J Medical - ma il Roland Garros resta in dubbio

(Di sabato 11 maggio 2024). È questo il primissimo responso degli esami a cui si è sottopostopresso il J. L’altoatesino, giunto ieri nel centro medico della Juventus a Torino, ha iniziato il suo percorso di recupero per risolvere il problema all’anca. Accompagnato dal suo preparatore atletico, Umberto Ferrara, e assistito dal fisioterapista, Giacomo Naldi,è stato accolto dal dottor Semperboni, medico della Federazione ed ex direttore sanitario del J. Come riportato da Sky Sport, dal punto di vista clinico la situazione pare non sia preoccupante. Tuttavia, trattandosi di un’articolazione molto delicata per un tennista, si vuol essere prudenti al massimo. Nei prossimi giorni si comprenderà meglio come il fisico del 22enne pusterese ...

