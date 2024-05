Sangiuliano incontra Don Patricello - per me un punto di riferimento

(Di sabato 11 maggio 2024) AGI - “Per me è stato un momento di grande commozione poter abbracciare padre Maurizio Patriciello che io giudico essere un eroe del nostro tempo. E' un uomo che dedica quotidianamente la sua vita agli altri, ai più deboli, ai giovani e a chi vive nel degrado. Per quanto mi sarà possibile gli sarò sempre vicino”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro, che nel pomeriggio di oggi si è recato personalmente a Caivano, nella parrocchia al parco Verde, per esprimere solidarietà a padre Maurizio Patriciello, e hato anche i numerosi fedeli e i giovani che collaborano con il sacerdote. La visita del ministro della Cultura segue la polemica che vede coinvolto il prete anti camorra che era stato appellato in modo dispregiativo come "Pippo Baudo dell'area nord di Napoli" dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. ...

