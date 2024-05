RIFF 2024 - il masterclass di Susan Sarandon

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 11 maggio 2024)arriva al conventodell’Annunziata di Sestri Levante. Il premio Oscar giurata al, partecipa alla Maaterclass sullo Sato dell’arte risponde a decine di domande, davanti a centinaia di fan tra quanti sono riusciti a trovare posto in sala e coloro che, invece, si sono dovuti accontentare di vederla attraversare la Baia del Silenzio.cosa ha detto? Parlando dei problemi avuti sui commenti fatti durante un raduno pro-Palestina Union Square, New York ha detto tra l’altro: “Per dieci anni sono stata nella mia agenzia (che l’ha poi scaricata) lavorando con due donne ebree e non c’è mai stato un problema”, ricorda l’attrice premio Oscar. “Ma quando ho ...