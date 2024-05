Rapina in farmacia | l’assalto col machete poi la fuga con mille euro

(Di sabato 11 maggio 2024) Piano di Mommio, 11 maggio 2024 – Probabilmente ha atteso che non ci fossero più clienti. Poi, travisato dal casco e da una mascherina chirurgica, ha fatto irruzione all’interno delladi Piano di Mommio. Armato di, per compiere una. Erano le cinque del pomeriggio, di giovedì. Dietro il banco solo le due farmaciste, che sono state colte di sorpresa e immediatamente aggredite da quell’uomo. Si sono ritrovate con la lama puntata contro la gola, mentre il bandito ha cominciato a chiedere "soldi". "Soldi, soldi, soldi..." ha ripetuto all’infinito. Quella parola e nient’altro, senza tradire alcun accento o inflessione. E alla fine, dopo avere terrorizzato e ferito le sue vittime, mentre tentavano di divincolarsi, si è avventato sulla cassa. Ha dovuto insistere per secondi, che di fronte alla minaccia di un ...

