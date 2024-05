Quanto costa essere sostenibili?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 11 maggio 2024) In medio stat virtus In omnibus fere rebus mediocritatem esse optumam. La virtù sta nel mezzo, insomma. E se gli antichi filosofi, da Aristotele a Cicerone, hanno fatto dell’equilibrio una forza, noi invece viviamo in un’epoca di schieramenti: o si sta da una parte o si sta dall’altra. Non ci sono misure intermedie, né scale di grigio a colorare la nostra esistenza. Siamo forse diventati più passionali? Più carichi di emotività quando si tratta di scelte? Forse. Ed è da questo punto di vista che vogliamo analizzare anche il comportamento di consumo alimentare dell’età contemporanea. Oggi stiamo assistendo a un mondo dove le aspettative di vita sono sicuramente più alte, dove il cibo rappresenta esso stesso uno strumento per migliorare la qualità dell’esistenza umana, proprio in virtù di una storia industrializzata che ci ha portato a vivere di abbondanza e di eccessi tali da ...