Premier League - addio dopo un anno del BURNLE - Kompany RETROCE -E, Luton i prossimi?

dopo 19 anni Hernan Crespo, ex calciatore Milan, vivrà ancora la sfida contro un ex giocatore del Liverpool e sempre in Champions League

Premier League , il Burnley di Vincent Kompany perde contro il Tottenham ed è la seconda retrocessa dopo lo Sheffield Nuovo verdetto in Premier League : il Burnley, dopo un anno nel massimo campionato inglese, è retrocesso di nuovo in Championship. É ...

Il Borussia Dortmund , dopo la qualificazione alla finale di Champions League ai danni del PSG, cade in campionato con il Mainz dopo l’exploit di Champions League , in cui ha raggiunto la finale eliminando il PSG, il Borussia Dortmund torna in ...

Bologna in Champions League Cosa manca per l'aritmetica qualificazione. Infortunio per Zirkzee che esce in lacrime - Bologna in Champions league Cosa manca per l'aritmetica qualificazione. Infortunio per Zirkzee che esce in lacrime - Il Napoli crolla 2-0 al Maradona contro uno spavaldo Bologna che in 12 minuti, di fatto, chiude i giochi. Apre le marcature Ndoye che firma il suo primo gol in Serie A, chiudendo di testa ...

Napoli nella bufera: De Laurentiis e squadra in silenzio, Spalletti riparla di addio, altra mazzata dall'Uefa - Napoli nella bufera: De Laurentiis e squadra in silenzio, Spalletti riparla di addio, altra mazzata dall'Uefa - Napoli nella bufera dopo il ko col Bologna: calciatori respinti e in silenzio, contestato il presidente De Laurentiis. Spalletti si toglie un altro sassolino.

Infortunio e lacrime Zirkzee, l’annuncio dopo Napoli-Bologna - Infortunio e lacrime Zirkzee, l’annuncio dopo Napoli-Bologna - Fiato sospeso in casa Bologna dopo l’infortunio occorso a Joshua Zirkzee nel secondo tempo della partita di Napoli. Una giornata meravigliosa per la truppa di Thiago Motta, a un passo dalla aritmetica ...