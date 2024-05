Premier League - addio dopo un anno del BURNEL - Kompany RETROCE -E, Luton i prossimi?

(Di sabato 11 maggio 2024), il Burnley di Vincentperde contro il Tottenham ed è la secondassalo Sheffield Nuovo verdetto in: il Burnley,unnel massimo campionato inglese, èsso di nuovo in Championship. É la seconda squadra a salutare lalo Sheffield United – anche esso fresco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Ripartenza veloce della squadra di Xabi Alonso sulla sinistra, Hlozek cerca la palla bassa in mezzo all’area, copre Spinazzola rifugiandosi in calcio d’angolo. 3? Con esperienza e astuzia Frimpong ...

dopo 19 anni Hernan Crespo, ex calciatore Milan, vivrà ancora la sfida contro un ex giocatore del Liverpool e sempre in Champions League

Bologna in Champions League Cosa manca per l'aritmetica qualificazione. Infortunio per Zirkzee che esce in lacrime - Bologna in Champions league Cosa manca per l'aritmetica qualificazione. Infortunio per Zirkzee che esce in lacrime - Il Napoli crolla 2-0 al Maradona contro uno spavaldo Bologna che in 12 minuti, di fatto, chiude i giochi. Apre le marcature Ndoye che firma il suo primo gol in Serie A, chiudendo di testa ...

Napoli nella bufera: De Laurentiis e squadra in silenzio, Spalletti riparla di addio, altra mazzata dall'Uefa - Napoli nella bufera: De Laurentiis e squadra in silenzio, Spalletti riparla di addio, altra mazzata dall'Uefa - Napoli nella bufera dopo il ko col Bologna: calciatori respinti e in silenzio, contestato il presidente De Laurentiis. Spalletti si toglie un altro sassolino.

Infortunio e lacrime Zirkzee, l’annuncio dopo Napoli-Bologna - Infortunio e lacrime Zirkzee, l’annuncio dopo Napoli-Bologna - Fiato sospeso in casa Bologna dopo l’infortunio occorso a Joshua Zirkzee nel secondo tempo della partita di Napoli. Una giornata meravigliosa per la truppa di Thiago Motta, a un passo dalla aritmetica ...