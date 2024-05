Premier League 2023 2024 - il Chelsea rimonta il Nottingham | 3° successo di fila

(Di sabato 11 maggio 2024) Altra vittoria per il, che nel penultimo turno di(ma con un match da recuperare) ottiene il terzoconsecutivo. Negli ultimi 10? Sterling e Jackson ribaltano il risultato e permettono alla formazione di Pochettino di tornare con 3 punti dalla trasferta di, raggiungendo il Newcastle a quota 57 punti in classifica. A sbloccare il match è Mudryk dopo solamente 8? di partita. Splendido passaggio filtrante di Palmer e il giovane talento ucraino si incunea in area di rigore e con il destro trafigge l’estremo difensore Sels. Immediata, però, la reazione dei padroni di casa, che al 16? trovano la rete del pari con un colpo di testa di Boly, lasciato completamente solo su un calcio di punizione dalla trequarti battuta da Gibbs-White. Poche emozioni per buona parte del ...

